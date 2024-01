¡AMPAY! Yiddá Eslava entierra a Julián Zucchi: Actriz es captada besando y acariciando a nuevo galán

Ya no hay marcha atrás. Yiddá Eslava decidió dejar en el pasado a Julián Zucchi después de confirmar su ruptura hace unos meses. Ahora la influencer fue ampayada en besos y arrumacos con un nuevo galán, quién respondería al nombre de Ángel Fernández, un fotógrafo de bajo perfil y poco conocido en el mundo de la farándula.

Según se sabe, Yiddá y Ángel estarían saliendo desde hace algunas semanas, pues hace poco viajaron a Chiclayo, según lo confirmó la misma actriz.

La tarde de hoy un conocido programa de espectáculos emitió imágenes en las que se puede ver a la ex de Julián Zucchi manejando su auto, mientras que un hombre iba de copiloto, se trataría de su nueva pareja, ya que Yiddá le acaricia el cabello, mientras él toma su mano para darle besos.

En una reciente entrevista para el podcast 'Lado B', la actriz se animó a brindar detalles acerca de su nueva pareja, revelando que, en efecto, conoció a muchísimas personas antes de él, pero que ninguno logró acaparar toda su atención.

"Yo cuando termino la relación con Julián, dije: 'Bueno, saquemos la agenda negra'. Pero no pude... intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario", dijo en un primer momento.