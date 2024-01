Mayra Couto se disculpa por decir 'la munda': "El lenguaje inclusivo me pareció tonto, pero tengo amigues"

Se arrepiente de todo. Mayra Couto habló por primera vez sobre su intención de imponer el lenguaje inclusivo desde hace varios años. La actriz conocida por su papel de Grace en 'Al fondo hay sitio' pidió disculpas por decir "la munda" o "les niñes", sin embargo, admitió que actualmente conoce personas a quienes considera "amigues".

La también influencer brindó una entrevista a 'Todo se filtra' y pidió disculpas por si sus palabras confundieron a las personas que la siguen; además, explicó que cada ideología tiene su propia definición y línea a seguir.

En otro momento de la entrevista, admitió que el lenguaje inclusivo le pareció ridículo en un inicio, pero con el pasar del tiempo cambió su pensamiento por las personas que conoció, a quienes considera 'amigues'.

"El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa 'e', que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga", acotó.

Finalmente, admitió que sus comentarios pudieron haber causado confusión a muchas personas, especialmente los niños, pero aseguró que fue poco responsable de su parte el intentar imponer algo sin antes haberlo explicado detalladamente y que era opcional.

"A veces invito a la gente, pero no impongo ni obligo. Si se confunde está bien, no pasa nada. Yo tengo amigues y prefieren que se les trate con la e. (...) Al principio fue confrontacional y creo que ese fue el problema, porque si cualquiera te impone lo que sea, no lo vas a aceptar. Ese es mi mea culpa, el hecho de no haberme explicado y haber pensando que podíamos entendernos, no estuvo bien hacerlo así", concluyó.