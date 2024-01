¡Está harta! Alondra García explota contra quienes le preguntan por Guerrero: "Hay cosas más importantes"

No soporta más. Alondra García Miró dejó en claro que está cansada de recibir preguntas sobre su expareja Paolo Guerrero. En entrevista con una radio local, la 'ojiverde' fue consultada sobre diversos temas, entre ellos su relación con el futbolista, por lo que se mostró fastidiada de que le siguen haciendo preguntas sobre él, pese a que terminaron hace varios años.

La influencer resaltó que no va a responder las preguntas sobre su pasada relación con el delantero peruano, sin embargo, aceptó que es parte de su pasado y está dispuesta a aceptar las preguntas de los periodistas.

"Me están haciendo preguntas que saben que, claramente, no voy a responder... con todo mi amor y cariño. Es inevitable, lo entiendo, por eso no digo nada. En la prensa también me preguntan si no me molesta, pero ¿sabes? es parte de su trabajo, no puedo controlarlo todo", declaró.