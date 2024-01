Julián Zucchi lanza fuerte advertencia a la nueva pareja de Yiddá Eslava: "Que la haga feliz, si no, lo mato"

16/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi vuelve a remecer la farándula nacional tras brindar una entrevista para dar a conocer su opinión sobre el nuevo galán de la madre de sus dos hijos, Yiddá Eslava, y qué haría en caso se entere de que él haga sufrir a quien alguna vez fue "el amor de su vida".

¿Amor a primera vista?

En una reciente entrevista para el podcast 'Lado B', Yiddá se animó a revelar que tras su separación decidió sacar su agenda y conoció a muchísimas personas antes de su nueva pareja, pero ninguno logró acaparar toda su atención.

"Yo cuando termino la relación con Julián, dije: 'Bueno, saquemos la agenda negra'. Pero no pude... intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario", dijo la protagonista de 'Sí, mi amor'.

Es por ello, que el actor argentino es consultado constantemente sobre cómo se siente actualmente al saber que la exchica reality logró rehacer su vida amorosa, dejando en claro que a pesar de todo mantienen una buena relación como padres y le deseará siempre lo mejor, a pesar de que no tenía conocimiento previo de que estaba saliendo con alguien.

¿Celoso del galán de Yiddá?

"No lo conozco, no sé quién es. Hablamos todos los días, pero nunca me contó", dijo en un inicio el exParchis. Luego, recalcó que confía en que Yiddá sabrá escoger bien al hombre que podría compartir su vida.

"Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre y confío en Yiddá porque es una mujer inteligente. Confío que si ella lo dijo es porque este hombre vale la pena, y eso espero, y que la haga muy feliz, si no lo mato... cuando me enojo, me enojo, así que no la haga sufrir", expresó a un programa de espectáculos.

Frío en la relación

Anterior a dicha entrevista, Julián expresó que con el nacimiento de su segundo hijo Tomás, las cosas al interior de su hogar cambiaron de una forma bastante radical, por lo que tuvo que ir a terapia. Además, sorprendió al mencionar que debido a su fría personalidad y los problemas que surgieron en su relación, Yiddá empezó a reclamarle por cariño, el cual finalmente no pudo retribuir.

"Yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía 'te amo' y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía te amo a nadie", sostuvo.

De esta manera, Julián Zucchi señaló que no tiene problemas con que Yiddá Eslava se vuelva a enamorar, pero no dudó en lanzar una fuerte advertencia a su nuevo galán en caso la haga sufrir.