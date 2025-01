Amy Gutiérrez rompe su silencio tras acusación de meterse en relación de su exbailarina

La cantante peruana Amy Gutiérrez reapareció en la ceremonia de entrega de los premios Cape de la Música y rompió su silencio tras ser consultada por las acusaciones de su exbailarina de haberse metido en su relación y despedirla injustificadamente.

La joven artista se hizo presente en el evento para entregar el reconocimiento a la mejor artista criolla a Eva Ayllón. Es en ese momento que la prensa aprovechó la oportunidad para abordarla y consultarla sobre lo dicho por su exbailarina y que la puso "en graves aprietos" en los últimos días.

Como se recuerda, Claudia Mejía dejó entrever que la intérprete de 'No te contaron mal' le quitó a su novio y que la despidió injustificadamente en octubre 2024.

"Mientras te metías con mi novio, me botaste de la orquesta con el pretexto de haber bailado con una artista a la que claramente no le llegas ni a los talones", se lee en el comunicado de la exbailarina de Amy Gutiérrez. Es en ese marco, que los medios de espectáculos decidieron conocer su postura y discurso de defensa.

Aunque trató de evitar dar mayores detalles sobre la situación o negar que las acusaciones sean ciertas, sí aseguró que se encuentra enfocada en sus recientes proyectos artísticos y no tiene motivos para "ocultarse".