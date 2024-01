¿Andrea Llosa envía indirecta a Magaly Medina?: "No es dueña de la farándula"

En una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube, la conductora de televisión Andrea Llosa reveló detalles sobre una presunta incomodidad de su colega Magaly Medina respecto a la inclusión de personajes de la farándula en su programa 'Andrea', transmitido por ATV. ¿Qué dijo? En esta nota, te contamos todos los detalles de sus polémicas declaraciones.

Andrea Llosa, firme en su posición, aseguró que tiene total libertad para elegir a sus invitados y los temas que aborda, independientemente de la temática que Magaly Medina toque en su espacio en el mismo canal.

En el transcurso de la entrevista, Andrea Llosa enfatizó su autonomía para decidir la dirección de su programa, mencionando que no se siente limitada por las preferencias de otros.

"Lo que pasa es que a ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana ", explicó Andrea Llosa, destacando que puede abordar diversos temas, incluso aquellos que tienen relación con la farándula .

La conductora señaló que su programa aborda temas legales, incluyendo aquellos relacionados con la paternidad. Ante esto, Andrea Llosa dejó claro que no descartará seguir invitando a figuras del espectáculo, citando ejemplos como Dayanita, Robotín y otros, argumentando que tiene la libertad de hacerlo sin restricciones.

Andrea Llosa manifestó su desinterés en generar polémicas o confrontaciones con otros personajes de la farándula. Aseguró que su propósito es mantenerse fiel al tipo de contenido que ha caracterizado su programa a lo largo del tiempo.

"Yo no voy a salir a pelearme. No, a mí no me importa, al final lo dice ella y si lo dice ella está bien, pero yo no voy a dejar de hacer el contenido que creo que tengo que hacer", afirmó la conductora.