¡Expuestos! Influencers revelan la verdad detrás de los juegos que promocionan Melissa Klug, 'Gato' Cuba y otros

Desde hace algún tiempo, diversas figuras de la farándula peruana como Samahara Lobatón, Melissa Klug, Rodrigo 'Gato' Cuba, entre otros, vienen promocionando una serie de juegos que te aseguran generar una gran cantidad de dinero; sin embargo, algunos influencers decidieron exponer la verdad detrás de estas aplicaciones.

A raíz de esta fuerte campaña en redes sociales, varios influencers optaron por no acceder a ello y, al contrario, sumarse a aquellos que decidieron exponer detalladamente lo que implica empezar a jugar con este tipo de aplicaciones.

Así pues, una de las primeras creadoras de contenido en salir a hablar acerca de estas marcas fue la tiktoker Lorena Lu, mejor conocida como 'Lorelorelu', quien se sinceró luego de recibir dicha propuesta que, a simple vista, parece bastante rentable.

Según sus propias palabras, a ella la invitaron a formar parte de este negocio: "Es que ustedes, claro, ven y dicen: 'Wow, ella sí está ganando, yo también puedo', pero no. Lo digo porque a mi también me invitaron a formar parte de estos influencers que promocionan este tipo de juegos".

Pero al final cada quien decide, yo sólo me dirijo a quienes no entienden como funciona realmente.

Sin embargo, al conocer la forma en la que se obtenía ingresos inmediatamente desistió. Además, agregó que esta alternativa se basa en invitar a tus seguidores a descargar el juego para posteriormente usar el código de la persona que te realiza dicha invitación y así otorgarle ingresos.

"Cuando me explicaron cómo yo iba a ganar el dinero, a mí no me pareció. Es que en honor a la verdad, no ganas jamás esa cantidad de dinero jugando, es por el número de personas que te siguen, la descargan y recargan. Dinero fácil sí, pero no para ustedes", detalló la influencer peruana.