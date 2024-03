Angie Arizaga revela su lucha para poder quedar embarazada: "Casi me doy por vencida"

Recientemente, Angie Arizaga y Jota Benz emocionaron a todos sus seguidores al anunciar que están a la espera de su primer bebé. Sin embargo, la exchica reality confesó que no fue fácil quedar embarazada, por el contrario, estuvo a punto de darse por vencida y abandonar su sueño de ser madre.

La modelo, explicó que, por mucho tiempo, estuvo intentando concebir, pero no le fue posible y se sintió bastante frustrada. Como se sabe, la popular 'negrita' tiene una relación con el hermano de Gino Assereto desde el 2021.

A través de sus redes sociales, Angie Arizaga, compartió con todos sus fans cómo fue el proceso de quedar embarazada, ya que siempre obtenía resultados negativos. Mencionó que la presión social le afectó emocionalmente.