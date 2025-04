Armonía 10 anuncia que no utilizará la imagen de Paul Flores tras acciones legales de su viuda: "Es muy triste"

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, tomó acciones legales contra Armonía 10. Dentro de sus argumentos, ella señaló que el grupo no había llegado a un acuerdo respecto al uso de la imagen del 'Ruso' y los derechos laborales que le corresponden junto a su hijo. En medio de esta situación, la orquesta decidió pronunciarse, asegurando que no se utilizará la imagen del fallecido cantante en sus próximos shows por respeto al pedido de los deudos.

Armonía 10 se pronuncia tras acciones legales de viuda

A través de un comunicado, la agrupación de cumbia señaló que respeta profundamente a la familia de Paul Flores, por lo que considera pertinente aclarar el asunto. En primer lugar, remarcó que, como empresa, todos sus trabajadores cuentan con beneficios correspondientes a ley, entre ellos el acceso a planilla y un seguro complementario, los cuales son garantizados por el Fondo de Derecho del Artista, entidad donde se depositan los aportes respectivos.

En ese sentido, explicó que tales fondos pueden ser retirados por el trabajador o sus herederos, siempre y cuando se realicen los procesos legales correspondientes. Asimismo, la orquesta resaltó que están asumiendo el 100% del pago de seguro de vida que le corresponde a la familia Flores-Jaramillo. Armonía 10 resaltó que, además de ello, también se propuso un apoyo económico, el cual "no constituye una obligación legal para la empresa".

Dentro de los ofrecimientos, se mencionó la entrega de fondos mensuales en base al ingreso que Paul percibía, el cual sería destinado a su menor hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. Por otro lado, también se pensó en realizar un concierto conmemorativo, cuya recaudación integra sería destinada al menor huérfano.

Armonía 10 no utilizará imagen de Paul Flores en shows

No obstante, la agrupación señala que este apoyo será posible cuando la viuda gestione debidamente el trámite de sucesión intestada, el cual define a los herederos legales tras no existir un testamento de por medio. Además de resaltar que asumió el costo del sepelio y las actividades realizadas en honor al 'Ruso', Armonía 10 precisó que respetará la decisión de la familia, por lo que no utilizará la imagen del cantante durante sus próximos shows.

"Para nosotros es muy triste informar que, por instrucciones claras y precisas de la familia de nuestro querido Paul, no usaremos su imagen para ningún tipo de publicación, saludo u homenaje. Paul siempre será parte de nosotros, y deseamos profundamente que se logre un acuerdo que permita toda esta ayuda en favor de su hijo y su memoria", puntualizó.

