¡Bombazo! 'Cinnamon Style' PERDONÓ a 'Chaz' y anunció reconciliación: ¿Lucha por su familia?

Natalia Merino, conocida popularmente como 'Cinnamon Style' se cansó de las críticas que recibió al mostrarse junto a su esposo Sebastián Guerrero, tras un escándalo de infidelidad que protagonizaron el año pasado.

Por esta razón, la afamada influencer se pronunció en redes sociales y confirmó que decidió luchar por su matrimonio y darle una segunda oportunidad a 'Chaz'.

Confirma reconciliación

Ante los rumores de reconciliación que surgieron luego de mostrarse muy acaramelada con Sebastián Guerrero, 'Cinnamon Style' rompió su silencio y confirmó que se ha dado una segunda oportunidad en su matrimonio.

"Hoy quiero decirles que me mantengo firme en que no daré detalles de mi vida privada sentimental. Quiero agradecer todos los mensajes que vienen desde la preocupación y el apoyo, pero no voy a quedarme callada ante los insultos, burlas y faltas de respeto que estoy recibiendo." comenzó señalando.

"Tomé una decisión que no fue nada fácil, todo lo contrario. Ha implicado mucho trabajo y esfuerzo para reparar, sanar y elegir. Es un proceso en el que los dos trabajamos y seguimos trabajando. Es una decisión que tomé por mi, por mi familia y porque me hace feliz" sentenció confirmando finalmente que ha decidido darle una nueva oportunidad a Guerrero.

¿Por qué se separaron?

En octubre de 2023, el tiktoker Ric La Torre publicó un video donde se ve al popular 'Chaz' besando apasionadamente a una mujer en una conocida discoteca de la capital. Según la información, la fémina sería una trabajadora del esposo de Natalia.

"Las chismosas captaron al Chaz en la discoteca Qiu de Lince y ella (Natalia Merino) me confirma que están separados desde hace 6 días y lamentablemente parece que el Chaz no lo intentó tanto", dice el influencer en su cuenta de TikTok.

Tras el video, la conocida influencer emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que se encontraba separada de su aún esposo desde el 29 de septiembre y que el video corresponde a este sábado 7 de octubre.

"El video difundido en redes sociales me agarra por sorpresa y ha sido muy doloroso verlo [...] El video es con una chica de su oficina con la que trabajaba hace meses. Empresa donde él trabaja desde enero de este año", escribió.

