Bruno Pinasco confiesa el porqué no revelaba su orientación sexual

Con más de 20 años en televisión peruana con su memorable programa "Cinescape", Bruno Pinasco se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y queridos de la farándula peruana y acaba de confesar el por qué no revelaba su ortienación sexual.

El recordado conductor de "Cinescape" estuvo de invitado en el programa de YouTube "La Habitación de Herny Spencer" de Luis Carlos Burneo. Bruno Pinasco conversó de diversos temas y se refirió al anuncio de su orientación sexual. El entrevistador le consultó cómo fue que tomó la decisión de hacer este post y sorprendió con su respuesta.

"Primero me dio mucha seguridad. Como saben, Bruno Ascenso es mi hermano y lo quiero un montón (...) y también soy amigo de Ricardo Morán, y ellos lo hicieron en su momento. Como que me dieron la seguridad también".

"Porque después hablando ya en temas sociales, me dijeron: Pucha, tú vas a tu chamba, la gente te quiere por lo que eres, por tu trabajo, y no va a haber problema. Vas a ver, tú tranquilo. Efectivamente, eso como que me dio la seguridad"

Bruno Pinasco, constantemente, jugaba a la ambigüedad con su sexualidad. La razón era básicamente por un tema de trabajo. El presentador pensaba que podía perjudicarlo con algunas marca o hasta el propio canal, América Tv.

"No tanto eso (temor por estigma social), porque yo nunca he vivido escondiéndome, ni aparentando nada. El tema es que, uno, la relación con el canal, y dos, la relación comercial".

"Aunque suene tonto decirlo, yo era imagen de muchas marcas, entonces decir, pucha, de repente no van a querer que haga comerciales de tal cosa, que haga publicidad de esto, o el canal me diga: ay pucha, no sé qué. Más que nada, ese era mi duda, mi temor. Al final no pasó nada", relató.