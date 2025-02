Carlos Cacho critica el look de Mimy Succar y la compara con Susana Higuchi: "Podría ser más moderna"

07/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Cacho, conocido por sus ácidas críticas al look de los artistas, se refirió al paso de Tony y Mimy Succar por los Grammys 2025. El destacado asesor de imagen no se contuvo al analizar la forma en que se luce la ganadora del gramófono dorado, asegurando que su estilo se asemeja nada menos que a la fallecida Susana Higuchi.

Carlos Cacho critica look de Mimy Succar

En diálogo con 'Al Día', Cacho fue consultado por los Succar, quienes triunfaron en la premiación que reconoce a lo mejor de la música. Por ello, el estilista aseguró que les parece personas muy lindas, y que ha tenido la oportunidad de conversar con ellos cuando emprendieron su faceta en la salsa peruana.

"Finalmente, es bonito ver un triunfo peruano de esa magnitud, como lo han hecho los Succar", manifestó al respecto. Si bien aseguró que le encanta Mimy por su forma de ser, no dudó en cuestionar su manera de lucirse en el escenario. Fiel a su estilo, Carlos sugirió que su look debería adaptarse a los tiempos mordernos, a fin de que no se asemeje con el de la matriarca de los Fujimori Higuchi.

"Le tengo a Mimy mucho cariño, es muy fina. Ahora, deberíamos tener mucho más cuidado con el look, porque ya es internacional. Podría ser más moderna, pienso que a ella le cuesta porque le gusta estar como una señora. Mucha información, para mi gusto. Demasiado tipo de tela. El pelo, también puede ser más moderno, menos cabello. Esos peinaditos tipo Susana Higuchi", mencionó entre risas.

No obstante, aseguró que estaría encantado de poder brindarle algunos tips o una asesoría personalizada, a fin de que mejore su aspecto en futuras galas. "Un honor que te llame. Ella es muy dama, muy simpática. Vamos a darle la fuerza para que Mimy tenga un look más internacional y para que le vengan más grammys", puntualizó.

Mimy Succar destacó el talento peruano

Durante una conferencia de prensa, Mimy Succar compartió su sentir por la victoria que tuvo en los premios Grammy. La cantante pidió a todos los peruanos sentirse orgullosos de sus raíces, y, a quienes radican en el extranjero, llevar nuestra cultura y preservarla.

"Los peruanos tenemos que creernos que sí tenemos talento, creatividad. Tenemos que tener disciplina, pasión por lo que uno hace, porque somos grandes, en todo aspecto. No tenemos nada que envidiar a ningún país, somos ricos aquí en el Perú", manifestó.

