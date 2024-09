Carlos Carlín revela que está en ABSTINENCIA SEXUAL desde hace muchos años: "Ya no me acuerdo"

Para sorpresa de muchos, Carlos Carlín apareció en el programa de Magaly Medina y no dudó en brindar detalles inéditos acerca de su vida íntima, siendo uno de ellos el hecho de encontrarse en abstinencia sexual desde hace muchísimos años.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora tuvo como invitado a Carlos Carlín, quien se mostró bastante animado por contar cómo es que la vida lo ha tratado últimamente.

Si bien se encuentra enfocado en el show unipersonal que viene presentando, el actor publicó un reciente libro sobre su vida, donde cuenta que por el momento no tiene interés alguno en compartir su cama con alguien.

Es en ese contexto que la 'Urraca' aprovechó en preguntarle sobre la radical postura de hallarse solo sin querer tener algún tipo de contacto físico con una persona y Carlín no tuvo ningún problema en dejar entrever que desde hace bastante tiempo no tiene intimidad y que así se encuentra tranquilo.

"(O sea nunca compartes tu cama ¿Tus encuentros son en el mueble?) Qué encuentros, no hay. Soy una ameba (...) (¿Hace cuánto estas en ese trance? no me acuerdo... estoy tranquilo solo", dijo durante el polémico programa de Medina.