Cathy Sáenz comparte su batalla con el cáncer de mama: "Ahora toca radioterapias"

La destacada productora de realities, Cathy Sáenz, conocida por su labor en programas como 'Esto es guerra' y 'Combate', ha compartido una noticia conmovedora que ha impactado a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Sáenz reveló que está luchando contra el cáncer de mama, y brindó detalles sobre su estado de salud y el tratamiento que seguirá.

El viernes 2 de agosto, Cathy Sáenz publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a muchos con la noticia de su diagnóstico. Explicó que había recibido numerosas preguntas sobre su salud y decidió ser honesta al respecto.

"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión", comentó Cathy Sáenz, mostrando una actitud positiva hacia su recuperación.