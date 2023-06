Chino Risas hace realidad el anhelo de su madre: Una casa construida "con el trabajo de la calle"

En un conmovedor gesto de amor y determinación, Alcy Cleyde Nivin Pacheco, más conocido como Chino Risas en el mundo artístico, ha logrado hacer realidad el anhelo más profundo de su madre: tener una casa propia. Lo notable de este logro es que la vivienda ha sido construida íntegramente con los frutos del trabajo del cómico en las calles.

Chino Risas, reconocido como uno de los humoristas más queridos del Perú, ha consolidado su talento como cómico a través de su destacada participación en el programa "Jirón del humor". Su dedicación y pasión por el arte cómico lo han llevado al éxito en diversos escenarios, pero su más reciente logro va más allá de los aplausos y las risas.

Este carismático artista demuestra su gratitud hacia su madre al cumplirle un sueño largamente acariciado: construirle una casa propia. En una entrevista con un medio local, Chino Risas compartió la emoción que sintió al concluir este objetivo tan importante para él y su familia.

El popular cómico expresó su alegría al lograr este hito, fruto de su arduo trabajo en el mundo de la comedia. A través de sus actuaciones en las calles y su participación en "Jirón del humor", pudo hacer realidad el anhelo de su progenitora. Durante muchos años, Chino Risas había tenido en mente la idea de brindarle a su madre un hogar propio, y finalmente lo ha logrado.

"Valió la pena porque he logrado levantarle la casa a mi viejita. Es el sueño que he tenido gracias al trabajo que he realizado en las calles", compartió emocionado el caracterizador.