¿Cuánto cobró? Magaly revela que le pagó a Samahara para que asista a su programa

Samahara Lobatón se presentará esta noche en "Magaly TV la firme" para aclarar las acusaciones de infidelidad que le ha hecho su ex pareja Youna, por lo que la conductora del programa hizo una transmisión en redes sociales esta tarde y reveló que la influencer está yendo a la entrevista con un pago de por medio.

Como se recuerda, anoche Youna afirmó que Samahara mantenía conversaciones con un hombre al mismo tiempo que tenía una relación con él, lo cual desencadenó una etapa de desconfianza que terminó por romper la relación definitivamente.

Esto no le gustó a Samahara, quien llamó anoche al final del programa de Magaly para confirmar su asistencia el día del hoy, donde se defenderá de las acusaciones de su expareja.

Todo sucedió después que el programa "América hoy" revele que la hija de Melissa Klug pretendía cobrar 6 mil soles a su producción para responder a los ataques de Youna.

Ante esto, Magaly realizó una transmisión en vivo esta tarde para afirmar que Samahara estará presente en su set y que se le pagó una suma de dinero para ello; aunque no reveló la cantidad exacta, se presume que superarían los 6 mil soles que pidió al magazine de América TV.

"Todo el mundo habla de la plata, 'ay pero es que le pagan'. Todo el mundo paga, ¿que ellos van gratis? No, nadie va gratis, hace muchos años que se paga (...) Todos pagan, lo que pasa es que se ponen picones porque ellos no lograron convencer al artista de que vaya a su programa", afirmó Magaly.

Además, agregó que los entrevistados cobran bastante ahora, debido a que hace años 'El Valor de la Verdad' rompió el mercado "porque le pagaba un cantidad de plata a los artistas que nadie podía".

Jonathan Horna, más conocido como Youna, se presentó anoche en el programa "Magaly Tv, la firme" para aclarar su situación sentimental con la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón.

Youna en todo momentó se negó a hablar mal de la madre de su hija Xianna, Samahara Lobatón, lo cual sorprendió gratamente a Magaly, quien tuvo varias palabras para él casi al final de la entrevista.

"Me pareces muy centrado para tus 24 años, de verdad me he sorprendido gratamente de conversar contigo", afirmó Magaly