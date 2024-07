10/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo mediático entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue generando episodios que capturan la atención del público, con rumores de una relación sentimental entre ambos cada vez más fuertes. Esta situación, sin embargo, ha tenido efectos contrastantes en sus carreras, beneficiando a la cantante mientras perjudica al futbolista, quien estuvo por entrar al César Vallejo.

Carrera de Pamela Franco en ascenso

El magacín de 'América Hoy' ha destacado cómo esta coyuntura ha resultado favorable para Pamela Franco. Su agenda se ha visto recargada con numerosos eventos, incrementando su presencia en el mundo del espectáculo.

La cantante de cumbia no deja de trabajar y solo este fin de semana realizó tres presentaciones: dos en Trujillo y una en Chosica.

De acuerdo al programa, Pamela Franco habría recaudado cerca de 50 mil soles por estos shows. Esta cifra representa un notable incremento en sus tarifas, ya que, según 'América Hoy', anteriormente cobraba 10 mil soles por dos horas de presentación.

Ahora, ese monto ha aumentado a aproximadamente 15 mil soles por evento, evidenciando el impacto positivo de la exposición mediática en su carrera.

Cueva pierde oportunidad en la UCV

Por otro lado, la situación para Christian Cueva es menos favorable. Los escándalos entre su esposa Pamela López y la supuesta relación con Pamela Franco han afectado negativamente su carrera como futbolista.

La conductora de 'América Hoy', Brunella Horna, aseguró que Christian Cueva perdió un jugoso contrato con el club de la Universidad César Vallejo, del cual su esposo Richard Acuña es dueño y dirigente.

Brunella Horna comentó que el nombre de Christian Cueva estaba en negociaciones para unirse al club, pero sus polémicas salidas y escándalos amorosos perjudicaron estas oportunidades.

"Antes sí lo iban a contratar... depende del entrenador de (Guillermo) Salas y de todo el equipo, pero yo sí escuche por ahí y se escuchaba el nombre de Christian (Cueva)...", señaló Brunella Horna en la edición del programa del martes 9 de julio.

Rafael Cardozo, invitado en el programa, preguntó a Brunella Horna si Christian Cueva y los dirigentes del club se habían reunido.

Brunella Horna aseguró que dichos encuentros no sucedieron. "No se reunieron, pero si por ahí sonaba su nombre, no sé si llegarán a contratarlo", resaltó.

La razón detrás de esta decisión, según Brunella Horna, es clara: "¿Por todo el escándalo?, le consultó Edson Dávila, a lo que la empresaria afirmó: "Sí, claro, a los entrenadores no le gustan eso ".

El escándalo mediático entre Pamela Franco y Christian Cueva continúa impactando sus vidas y carreras de manera muy distinta. Mientras la cantante experimenta un crecimiento en su carrera y fortuna gracias a la exposición pública, el futbolista enfrenta repercusiones negativas, viéndose privado de oportunidades laborales como su fallido pase con la César Vallejo.