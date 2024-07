¿No vuelven? Jorge Fossati tomó DRÁSTICA decisión sobre Christian Cueva y André Carrillo en la selección

La salida de Christian Cueva y André Carrillo a una discoteca tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América generó controversia, y habría causado que Jorge Fossati tome una drástica decisión sobre el futuro de ambos en el combinado nacional.

Según el periodista Gustavo Peralta, los jugadores tendrían muy pocas posibilidades de regresar a la selección de cara a la próxima fecha de Eliminatorias, donde Perú chocará contra Colombia y Ecuador.

"Hay información y se dice que Christian Cueva y André Carrillo la van a tener muy difícil para volver a la selección de cara a la fecha doble que se jugará en septiembre. Ambos tendrían que hacer mucho mérito deportivo, porque hay que ser sinceros, por meritocracia futbolística no estuvieron en esta Copa América. Ninguno de los dos tenía argumento para ser convocado", comentó en L1 Radio.

Peralta precisó que en caso deseen ser llamados nuevamente al combinado nacional, ambos jugadores tendrían que hacer un enorme trabajo físico y demostrar que están comprometidos por el proyecto.

Vale mencionar que ni Cueva ni Carrillo destacaron en su corta participación dentro de la Copa América, y que a pesar de la temprana eliminación, se fueron de fiesta apenas volvieron al país, desatando la indignación de los hinchas.

Un aspecto que causó controversia de las últimas declaraciones de André Carrillo fue cuando se refirió a sus obligaciones dentro de la selección, alegando que "nadie le paga" en Perú, y que si él desea salir de fiesta, no debería haber problemas con ello.

"Yo tengo un mes de vacaciones al año, pero, por venir a la Blanquirroja, se corta a dos semanas ¿y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga? Yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor", mencionó ante Percy Olivares.