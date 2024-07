Christian Cueva: El insólito regalo que le envió a Pamela Franco tras fin de su relación con Pamela López

04/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco celebró su cumpleaños número 36 por todo lo grande, y lo hizo notar en sus redes sociales. Algunos curiosos quienes estuvieron en los alrededores del lugar donde realizó su fiesta, confirmaron la presencia de Christian Cueva, ya que se registró por imágenes el automóvil del delantero de la bicolor ingresando al estacionamiento del lugar.

En este contexto, el futbolista confirmaba mediante un comunicado la separación definitiva con su aún esposa Pamela López. Esto ha causado numerosas especulaciones, sobre todo en referencia al posible vínculo que habría retomado con la cantante de cumbia.

¿Cuál fue el gran "regalo" de Christian Cueva a Pamela Franco?

En una secuencia del programa 'América Hoy', el influencer Ric la Torre soltó la primicia que levantó aún más las sospechas: Cueva publicó el anuncio de su separación como un regalo hacia Pamela Franco.

"Me chismean, lo que me cuentan por ahí sería que el regalo de cumpleaños de Pamela Franco sería el comunicado. No sería la orquesta, ni la fiesta, ni la tabla de quesos", mencionaba con mucha seguridad Ric La Torre, dejando entrever que el reciente acercamiento entre la cantante y el deportista significarían el inicio de una relación sentimental.

En febrero de este año, la ex integrante de 'Puro Sentimiento' comentaba respecto a que no estaría dispuesta a atravesar por una situación similar en la que ella sea vista como la 'manzana de la discordia'. Sin embargo, y tras la presencia de Christian Cueva, todo parece indicar que no tendría inconvenientes en verse vinculada nuevamente con el deportista.

¿Qué dijo Pamela López tras el comunicado de Cueva?

La respuesta de la aún esposa del pelotero no se haría esperar. Mediante su cuenta de Instagram, Pamela López lanzó un severo comentario en la que dejó clara su reacción frente a la situación que atraviesa. "Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón", señalaba López refiriéndose probablemente a su expareja y la cantante.

En historias de Instagram, López publicó citas bíblicas, en referencia a la situación que atraviesa.

"Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la perversidad, el engaño. Todas esas vilezas provienen de adentro; esas son las que los contaminan" añadió en su historia de Instagram.

Todo parece indicar que con el fin de la relación de Cueva y López, la cercanía de Pamela Franco con el futbolista podría ser cierta, siendo incluso que ambos estén más juntos que nunca.