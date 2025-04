¿Clara Chía y Gerard Piqué terminaron su relación?: "Me hablan de terceras personas"

La relación de casi tres años entre el ex de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, habría llegado a su fin. Medios internacionales reportaron que el romance habría terminado por "terceras personas".

Este jueves 24 de abril, se soltó una "bomba" en el espectáculo internacional. El programa español 'Vamos a ver' deslizó la información de que la pareja habría decidido separarse, sin dar mayores detalles y en medio de rumores de crisis y distanciamiento en los últimos días.

Fue precisamente la presentadora Adriana Dorronsoro quien aseguró que el fin del amor entre Piqué y Clara Chía, la mujer por quien decidió terminar su relación con la cantante colombiana, Shakira, habría llegado a su fin por "terceras personas". Incluso, su colega en la conducción, Pepe del Real, agregó que uno de los motivos de su separación sería que la española "quería avanzar en la relación, ser madre y él todavía tenía cierto recelo".

"Me confirman que han roto, estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está claro", informó Adriana Dorronsoro, alegando que cuenta con datos de fuentes cercanas a la pareja causando un gran revuelo mediático, aunque los motivos exactos permanecen en el aire.