Condenan a Enrique Espejo 'Yuca' por tocamientos indebidos contra Clara Seminara: ¿Irá a prisión?

La actriz Clara Seminara ganó la demanda que presentó contra el actor cómico Enrique Espejo, conocido en el mundo artístico como 'Yuca'. Hace algunos años, ella lo había denunciado por haberle realizado tocamientos indebidos, mientras trabajaban juntos en un programa humorístico. ¿Qué implica la condena contra el comediante'?

En declaraciones para Trome, la exintegrante de 'El Wasap de JB' indicó que el Poder Judicial falló a su favor, tras más de seis años de haber presentado una denuncia penal contra Espejo. En 2018, la actriz del desaparecido programa lo acusó por haberle propinado un palmazo en el derrier, algo que consideró una agresión de su parte.

"Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso", indicó Seminara para el referido medio.