Congresista Diego Bazán no solo invitó a salir a Belén Estévez, sino también a Mónica Cabrejos

El congresista Diego Bazán ha sido protagonista de nuevos titulares debido a revelaciones sorprendentes sobre su vida personal. Recientemente, se ha desatado una controversia tras conocerse que no solo invitó a salir a la bailarina Belén Estévez, sino también a la exvedette Mónica Cabrejos. Estas revelaciones han generado un intenso debate público y han puesto bajo escrutinio la conducta y las relaciones del parlamentario.

Según declaraciones de Mónica Cabrejos en el programa 'Magaly Tv, La Firme', Diego Bazán no solo habría invitado a Belén Estévez a compartir almuerzos en varias ocasiones, sino que también le habría enviado mensajes de tono afectuoso, incluyendo menciones de que había "soñado con ella".

"Me ha invitado a almorzar en diferentes ocasiones; pero no he podido aceptar su invitación por diversas razones", comentó Mónica Cabrejos.