Yaco Eskenazi revela que estuvo al borde de separarse de Natalie Vértiz, pero alguien salvó su relación

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son ampliamente reconocidos por su sólida y envidiable relación. Sin embargo, en una reciente entrevista, el exconductor de televisión y actor sorprendió a muchos al revelar que entre 2019 y 2020, atravesaron una crisis significativa que puso en riesgo su matrimonio.

Esta confesión ha sacudido a sus seguidores y a la prensa, quienes siempre han visto en ellos una pareja ejemplar.

Durante la entrevista, Yaco Eskenazi compartió detalles sobre la crisis que enfrentaron.

La presión de la situación familiar, agravada por la grave enfermedad de su padre, generó un ambiente tenso y complicado en su hogar, lo que afectó su relación con Natalie.

La figura paterna de Yaco Eskenazi jugó un papel crucial en la superación de esta crisis. Durante una emotiva conversación en la Navidad de 2019, su padre le dio un consejo que impactó profundamente su vida.

"Mi padre me dijo: 'Los Eskenazi no abandonan a la familia. Tienes que recomponerte y tener otro hijo con Natalie'", recordó Yaco Eskenazi. Este consejo resonó en él, motivándolo a no rendirse ante las dificultades y a trabajar en su relación.