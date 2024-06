¡Corre, Chistian Cueva! Pamela López viaja a EE.UU. mientras que Pamela Franco ya se encuentra ahí

Pamela López cogió sus maletas y emprendió un vuelo directo a Miami, Estados Unidos (EE.UU.) para alentar a la Selección Peruana en su encuentro con Argentina. Sin embargo, se conoció recientemente que Pamela Franco también estaría en el país norteamericano ¿Qué hará Christian Cueva?

Durante la última edición de un conocido programa de espectáculos, se reveló que la aún esposa de Christian Cueva viajó al país anfitrión de la Copa América para alentar al futbolista y disfrutar algunos días el clima cálido de dicho lugar.

A través de sus redes sociales, la empresaria peruana compartió diversas imágenes en las que se le puede ver muy contenta paseando por las calurosas calles de Miami, además de juntarse con las esposas de otros jugadores peruanos y figuras de la farándula local.

Pamela López viaja a Estados Unidos.

No obstante, lo que más llamó la atención de esta noticia fue que, según el espacio farandulero, la cantante de cumbia, Pamela Franco, también estaría en el país estadounidense debido a que tiene una serie de presentaciones pactadas que cumplir.

"Pamela, el dato es que la Franco alza vuelo también a los Estados Unidos porque habría aceptado un par de presentaciones, pero Franco tú te pasarías de ser así", dice la voz en off del programa.

Hace un par de semanas, se difundió, el mismo programa de espectáculos, unas imágenes del preciso momento en el que el popular 'Aladino' ingresó a una conocida discoteca ubicada en el distrito de Lince con el objetivo de retirar del lugar a Pamela López por presuntamente haber estado coqueteando con otro sujeto.

Sin embargo, parece que esta situación no le habría gustado nada a la empresaria, quien no dudó en reaccionar de una manera bastante incómoda.

"Pero Christian, ¿por qué no se larga? Le han dicho que ya me fui. Me ha hecho así", fueron las palabras de enojo que soltó López aquella madrugada del último domingo cuando su amado fue a buscarla al conocido local de baile.