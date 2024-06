Gabriela Herrera asegura que Yahaira y Sergio George tienen una RELACIÓN: "Me enteré de algunas cositas"

Yahaira Plasencia y Sergio George se han mostrado más unidos que nunca en los últimos meses y pese a que ya no trabajan juntos, se mantiene la amistad, aunque según la cantante Gabriela Herrera, la salsera y el famoso productor musical tiene una relación.

La también empresaria fue invitada al podcast 'La casa de la cumbia' y recordó la vez en que estuvo a punto de trabajar con Sergio George, pero dejó en claro que no se arrepiente de haber dejado pasar esa oportunidad. "Habló pestes de una, con nombre, de Yahaira, habló pestes de ella y mírala ahora regresando a hablar con él".

Según contó Gabriela, Sergio George tenía la intención de juntarla con Yahaira con la finalidad que se conozcan y sean captados por los medios de comunicación, pero ella se negó alegando que tenía muchas ocupaciones.

"Me dijo de la nada: 'Oye, hay que juntarnos con Yahaira a tomar un café' y reunirnos en un lugar en el cual era abierto para que cualquier persona nos grabe y vieran las cosas y yo le dije: 'No, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, estoy ocupada, estoy ensayando y estoy en la estética y no tengo tiempo para reunirme con ustedes'", confesó.

En otro momento de la entrevista contó que no vio necesario juntarse con Yahaira, ya que ella solo estaba interesada en trabajar con George. Además, sorprendió al indicar que ellos tienen una relación que va más allá de la amistad.