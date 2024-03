¡Corrió por su vida! Bryan escapa de Samahara Lobatón tras 'beso cariñoso' con Geraldine Torres

Tal parece que Samahara Lobatón no soportó el reciente ampay de su pareja Bryan, quien fue captado en pleno 'beso cariñoso' con la joven Geraldine Torres hace algunos días. Por ese motivo, la influencer habría correteado al salsero en plena calle.

En el reciente adelanto de un conocido programa de espectáculos, se puede ver como la segunda engreída de Melissa Klug corretea con aparente furia a Bryan Torres, después de que este se contradijera en sus declaraciones respecto a su ampay con la joven Geraldine.

Primero parece que ambos están conversando de forma bastante alturada por lo que van de un lugar a otro. El vestido con ropa blanca y un gorro, mientras que ella maneja un atuendo más relajado y lleva el cabello amarrado.

Bryan Torres escapa de Samahara Lobatón.

Luego de ello, se aprecia que el salsero peruano busca escapar de una alterada Samahara, quien va detrás de él como a de lugar y sin importar absolutamente nada.

Finalmente, 'El Bryan' intenta huir en su vehículo negro mientras que a su lado parece estar una mujer, quien no puede evitar que se genere la situación. Posteriormente, la influencer de 21 años aparece en la escena corriendo bastante rápido para tratar de tener al líder de 'Barrio Fino'.

Como se sabe, este último martes, 5 de marzo, Geraldine Torres, mujer que 'besa cariñosamente' al cantante, se presentó en el mismo programa de espectáculos para brindar su versión de los hechos y desmentir al salsero, quien horas antes había asegurado que no conocía a la fémina.

En la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras se contactaron con 'El Bryan' para preguntarle por las imágenes que lo vinculan a Geraldine Torres.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", aclaró.