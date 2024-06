La delincuencia sigue azotando a todo el Perú. Esta vez, un exchico reality sufrió la pérdida de sus dos perros debido a que ladrones ingresaron a su granja para robarle cerca de 200 cuyes que eran utilizados para su producción.

Durante la mañana de este viernes, 28 de junio, el exparticipante de 'Esto Es Guerra', Duilio Vallebuona, utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que informaba que su granja había sufrido un terrible robo.

Sin embargo, fuera de lo material que haya podido perder, lo que más llamó la atención y causó dolor en el modelo fue que los ladrones que irrumpieron en su hogar acabaron con la vida de sus mascotas llamadas 'Tanque' y 'Laila'.

Enseguida, recalcó que, si bien se siente frustrado por la delincuencia que azota al Perú, no pierde las esperanzas ni la convicción de que podrá volver a recuperarse para continuar con los proyectos que tiene con su empresa.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación que, por un tema de seguridad, no busquen a sus padres, puesto que ellos no son figuras públicas y podrían generarse posibles represalias en su contra.

"Pido a la prensa que no busquen a mis papás, yo no estoy en Lima ahorita pero me pongo a disposición para que me llamen y comunicarles cualquier dato, yo soy la persona pública, no expongan a mis papás, es por un tema de seguridad", agregó.