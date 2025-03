Dilbert Aguilar confiesa que es víctima de constantes extorsiones: "Hay lugares que uno ya no visita "

Dilbert Aguilar conversó con Exitosa respecto a la trágica muerte del cantante Paul Flores. El 'pequeño gigante de la cumbia' lamentó la pérdida del 'Russo', y denunció que, al igual que Armonía 10 y otros músicos, él también viene siendo víctima de las extorsiones.

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le consultó al intérprete de 'Vuela palomita' si acaso también había sufrido los estragos de las amenazas y chantajes por parte de personas inescrupulosas. Con firmeza, Dilbert afirmó que sí, y que esto ocurre constantemente en contra suya y de su orquesta, 'La Tribu'.

"Todas las semanas. Como te digo, uno vive con la incertidumbre, asustado, no puedes trabajar como debe ser. Hay lugares que uno ya no visita porque me dicen 'tu cabeza está pedida', y si quieres estar, debes pagar tu derecho de piso", manifestó en un inicio.