"El gran chef: famosos": Esta es la razón por la cual Mr. Peet ayudó a Belén Estévez

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"El gran chef: famosos" estrenó su segunda temporada hace poco y ha revelado nuevos personajes, entre los que figuran en Mr. Peet y Belén Estévez, quienes hace poco estaban en sentencia y tuvieron que competir, pero el hecho que Peet ayude a Estévez llamó la atención y ahora he sido él mismo quien revele la razón por la que lo hizo.

¿Qué pasó entre Mr. Peet y Belén Estévez?

Peter Arévalo es el nombre real del personaje conocido como Mr. Peet, quien en el programa del lunes 26 se enfrentó a Belén Estévez para ver quien aseguraba su permanencia en el programa de cocina.

Como se pudo ver, el primer plato a preparar durante la fase de eliminación, fue el famoso 'Aguadito' y el reto consistía en que los participantes debían partir el pollo en trozos, ya que se lo entregaron entero.

Mr. Peet no tuvo inconvenientes en trozar las piezas, pero Belén no tuvo la misma suerte, ya que se pudo ver que no podía cortar el pollo y para sorpresa de todos, Peter se acercó para ayudarla con esa tarea.

Ante esto, el narrador reveló que si ayudó a su compañera del programa fue porque le da ternura. "Yo ayudo a Belén porque me causa ternura, me causa ternurita", expresó el narrador deportivo.

Ante esto, Belén solo atinó a admirar la destreza que Peter tenía en la cocina. "Pero qué tal talento con el cuchillo y el pollo. Qué bien troza, Mr. Peet", dijo la bailarina.

¿Cómo se preparó Belén Estévez para la competencia?

Con el objetivo de mejorar su desempeño en el programa de cocina, Belén Estévez ha tomado el asunto en sus propias manos.

Recientemente, el creador de contenido Ric La Torre compartió un video del usuario @miguesiscb en el que se puede apreciar a la rubia en un mercado aprendiendo a filetear pescado. Equipada con guantes quirúrgicos y un afilado cuchillo, la bailarina sigue atentamente las indicaciones sobre cómo tratar adecuadamente esta proteína.

Es importante recordar que Belén Estévez ha demostrado ser una concursante resiliente y perfeccionista en los programas en los que ha participado. Por esta razón, se ha coronado como ganadora en dos ocasiones de "El gran show". Su determinación y dedicación en su preparación para "El Gran Chef: Famosos" prometen mantenerla como una fuerte contendiente en la competencia culinaria.

Es así que, Belén Estévez se perfila como una de las competidoras más fuertes de esta temporada de "El gran chef: famosos" y parece que ha hecho muy buenas amistades en poco tiempo, ya que Mr. Peet la ayudó en plena competencia, diciendo que le parece muy tierna.