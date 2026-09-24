Yaco Eskenazi revela que Nicola Porcella y Rafael Cardozo se besaron en la boca: "Como novios"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una inesperada revelación puso a Nicola Porcella en aprietos durante su propio podcast. Yaco Eskenazi recordó una historia que involucra a Rafael Cardozo y un supuesto beso en la boca, aunque dejó claro que él no presenció el momento y que se enteró por el relato de un taxista.

¿Nicola Porcella y Rafael Cardozo se besaron?

Todo ocurrió durante una entrevista en el podcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara. El tema apareció cuando la influencer comentó que Nicola Porcella se había vuelto "medio accesible" con los gays y las chicas trans durante las fiestas.

Fue entonces cuando Yaco Eskenazi decidió recordar una particular anécdota relacionada con su excompañero de Esto es Guerra. "Yo una vez vi...", comenzó a decir, pero Nicola Porcella rápidamente lo interrumpió, aparentemente imaginando por dónde iba la historia.

Porcella señaló que seguramente Yaco iba a contar sobre un supuesto beso con Rafael Cardozo dentro de un taxi. "Es la historia que él cuenta", manifestó, dejando entrever que no consideraba verdadera aquella versión.

Yaco, sin embargo, aclaró que él tampoco había visto directamente lo ocurrido. Según explicó, la información llegó a sus oídos a través de un amigo que trabajaba como taxista y que, en aquel entonces, habría trasladado a ambos personajes.

"Yo tenía un amigo taxista. Un día, ya cuando éramos famosos... Yo le creo porque me lo dijo con miedo, con temor", relató el exconductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

De acuerdo con la historia que Yaco escuchó del chofer, todo comenzó cuando el taxista le preguntó cuál era la preferencia de Nicola Porcella. El esposo de Natalie Vértiz respondió inicialmente: "No, varón, mi causa".

Ante la insistencia del taxista, Eskenazi quiso saber por qué tenía esa duda. Fue entonces cuando recibió la supuesta revelación: "Me dice: 'Yo les he hecho un taxi a los chicos, a Rafael y a Nicola, y se besaron en el asiento de atrás, como pareja, como novios'".

La historia provocó las reacciones de los presentes. Incluso 'Loco' Wagner, quien también participaba en el programa, deslizó que el supuesto beso pudo haber ocurrido en medio de una borrachera.

Nicola Porcella niega beso con Rafael Cardozo

Nicola, por su parte, volvió a rechazar tajantemente la versión y cuestionó a Yaco por contarla. "Como inventa esa huev***. ¿Tú crees que es verdad? O sea, ni siquiera me gusta Rafael", respondió.

Wendy Guevara quedó sorprendida con aquella explicación y le replicó: "Eso no lo dice un hombre. ¿Cómo que 'ni siquiera me gusta Rafael'?". Ante la pregunta sobre qué hombre sí le parecía atractivo, Nicola mencionó al actor argentino Pablo Heredia. "Me parece muy guapo", afirmó.

Así, Yaco Eskenazi puso sobre la mesa una historia sobre un supuesto beso entre Nicola Porcella y Rafael Cardozo, aunque precisó que la conoció por el relato de un taxista y no porque la hubiera presenciado.