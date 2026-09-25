Presidenta Keiko Fujimori tras su retorno al Perú: "El Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su retorno luego de participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, destacó al Perú como un país que ofrece condiciones económicas sólidas para la inversión extranjera.

A través de su redes sociales, la mandataria sostuvo que el "Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión", recordando así su participación en Bolsa de Valores de Nueva York, la tarde de ayer, jueves 24 de septiembre.

Destaca significado de la inversión privada

Tal como se recuerda, la jefa de Estado fue invitada por la Bolsa de Valores de Nueva York a una visita oficial y para que realice el denominado "campanazo". A su llegada a la sede fue recibida por Lynn Martin, presidenta de la BVNY, con quien tuvo un encuentro junto a otros directivos de la institución. "campanazo".

Durante la reunión de alto nivel, Keiko Fujimori señaló que la economía peruana registra indicadores positivos, entre ellos un crecimiento de 3,4 %, reservas internacionales por US$100.000 millones, un déficit equivalente al 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 30 % del producto, una de las más bajas de la región.

Tras afirmar a nuestro país como un destino atractivo para la inversión, la presidenta envió un mensaje a todos los peruanos, destacando los resultados de su participación en tan importante foro desarrollando en Nueva York.

"La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar confianza, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial de nuestro país en más oportunidades para más familias", menciona sus redes sociales oficiales.

Desde la Bolsa de Valores de Nueva York reafirmamos un mensaje para el mundo: el Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión.



La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar... pic.twitter.com/utLwXmOzj9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 25, 2026

Sesión de Consejo de Ministros

La presidenta Keiko Fujimori lideró esta tarde una nueva sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, con la presencia del primer ministro, Luis Galarreta, y los integrantes del Gabinete Ministerial.

De acuerdo a la agenda, el Gabinete abordó el proyecto que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, el impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales, propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otros.

Al inicio de sesión, el ministro de Educación presentó el informe sobre el proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley que regula el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas educativos de la educación básica.

De esta manera, la presidenta cumplió con su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevando a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros.