Crecimiento económico superaría el 5% durante la segunda mitad del gobierno de Fujimori, señala Elmer Cuba

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía, Elmer Cuba, brindó este viernes una conferencia de prensa en la que delineó los objetivos centrales de la política económica para los próximos cinco años.

Entre las metas más ambiciosas figuran alcanzar un crecimiento anual que supere el 5% anual en la segunda mitad del gobierno de Keiko Fujimori y reducir la informalidad laboral al 50%, cifras que, de cumplirse, marcarían un cambio estructural en el mercado peruano.

Crecimiento de hasta 6% anual

Cuba explicó que la economía peruana crecerá alrededor de 3.5% en 2026, afectada por el impacto del fenómeno de El Niño, aunque sin este factor la expansión podría acercarse al 4.5%.

"Este año Perú hubiera crecido tranquilamente entre 4 y un 4,5%. Si uno saca [el problema de la] agricultura y pesca, estaríamos creciendo 4% este año. Y si lo pone como si fuese un año normal podemos estar picando el 4,5 o 5% este año ya mismo".

Sin embargo, en declaraciones posteriores a la conferencia recogidas por El Comercio, el ministro aseguró que la apuesta es que hacia 2028-2029 el país logre un ritmo de 6% anual, sustentado principalmente en la inversión privada, que ya muestra un repunte superior al 10%.

Reducción de la informalidad

Respecto a la informalidad, que hoy alcanza a 7 de cada 10 trabajadores, Cuba anunció la creación de cuatro comisiones presidenciales con participación de gremios, sindicatos y expertos internacionales. Una de ellas revisará la Ley MYPE, considerada un fracaso por no haber reducido la informalidad en microempresas.

"Para combatir la informalidad se requiere un combo laboral y tributario. No solamente basta con el laboral, sino adecuar la actual ley MIPE que ha fracasado, (...) que tiene informalidad de 70%", señaló en conferencia.

El objetivo es diseñar un nuevo régimen laboral con derechos graduales —gratificaciones, CTS y aportes a pensiones— adaptados a la capacidad económica de los trabajadores y empresas, con la meta de bajar la informalidad al 50% en cinco años, según informó el mismo diario.

Ajuste fiscal y equilibrio

El ministro advirtió que el Estado enfrenta gastos no presupuestados, como pensiones militares y desembolsos para enfrentar El Niño, lo que obliga a un ajuste fiscal para mantener equilibrio, y recordó que el Congreso anterior aprobó normas que incrementaron el déficit y la deuda, por lo que se revisará parte de ese marco legal.

"El Congreso anterior puso en riesgo la solvencia fiscal. Ya el Tribunal Constitucional se manifestó como tiene que siempre haber sido. Felizmente ha vuelto a prohibir la iniciativa de gasto del Congreso, pero todavía hay unas normas sobrevivientes del pasado que si no hacemos nada con ellas, el déficit fiscal puede ir a 3%, no solamente un año, sino los próximos 5 años".

Cuba también adelantó que el sueldo mínimo se elevará en dos etapas hasta los 1,300 soles, además de descartar una privatización de Petroperú, asegurando que el nuevo directorio busca recuperar la rentabilidad de la empresa estatal. En paralelo, se impulsará una comisión para combatir la evasión tributaria, y se revisará la ejecución de proyectos públicos paralizados e inconclusos.

Las metas de crecimiento y formalización reflejan la ambición del gobierno de combinar expansión económica con inclusión social. Sin embargo, el desafío será doble: sostener la inversión privada en un contexto de incertidumbre climática y aplicar reformas laborales que reduzcan la informalidad sin generar resistencia política, poniendo al equilibrio fiscal como condición clave para financiar estas iniciativas.