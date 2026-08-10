Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia: Cantantes colombianos piden ayuda en sus redes sociales tras fuerte sismo

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La mañana de este lunes 10 de agosto, Colombia fue sorprendida por un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que generó alarma en diferentes zonas del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y también fue percibido en otras regiones y países cercanos.

La emergencia no solo provocó preocupación entre miles de ciudadanos, sino que también movilizó a reconocidas figuras del espectáculo colombiano. Artistas como Camilo, J Balvin y Manuel Turizo recurrieron a sus redes sociales para expresar su angustia, enviar mensajes de solidaridad y mantenerse atentos a las necesidades que pudieran surgir luego del movimiento telúrico.

Camilo revela su preocupación tras hablar con amigos

Uno de los primeros artistas en pronunciarse fue Camilo. El cantante compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que dejó clara la preocupación que le generó conocer cómo habían vivido el terremoto algunas personas cercanas a él.

"Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor", escribió el cantante.

Camilo también dejó abierta la posibilidad de colaborar ante la emergencia y pidió a sus seguidores compartir información sobre las necesidades que pudieran presentarse.

"Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción. Los amo", agregó en su publicación.

J Balvin y Manuel Turizo envían mensajes de apoyo

J Balvin también reaccionó rápidamente al terremoto y utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de fuerza a las personas que enfrentaban las consecuencias del movimiento telúrico.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", escribió el artista, quien además manifestó su intención de buscar alternativas para contribuir ante la emergencia.

"Vamos a movernos de una pa' ayudar la situación", añadió J Balvin, dejando entrever su disposición para colaborar frente al difícil escenario que atravesaban diferentes familias colombianas.

Por su parte, Manuel Turizo también se sumó a las muestras de solidaridad. El intérprete publicó un breve mensaje acompañado por la bandera de Colombia para expresar su respaldo a quienes resultaron afectados.

"Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor de hoy", escribió el cantante.

Turizo también aseguró que permanecería atento a las necesidades que pudieran aparecer tras la emergencia y mostró su disposición para encontrar formas de apoyar a quienes lo necesiten.

"Aquí voy a estar pendiente de todas las formas en las que podamos ayudar. Aquí estamos para apoyarnos", expresó.

El terremoto de magnitud 7,4 que remeció Colombia generó preocupación más allá de las zonas directamente afectadas. Camilo, J Balvin y Manuel Turizo se sumaron a los mensajes de solidaridad mientras las autoridades continuaban evaluando los daños y el número de personas afectadas.

Sus pronunciamientos reflejaron la preocupación de los artistas por sus compatriotas y, especialmente, su disposición para mantenerse atentos y colaborar ante las necesidades que deje la emergencia.