Filtran la fecha en que Gianluca Lapadula habría sido infiel con Macarena Gastaldo

10/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no es de quedarse callada, y menos cuando se trata de escándalos con nombre y apellido. Esta vez, se mostró sorprendida por el adelanto de El valor de la verdad, donde Macarena Gastaldo revela un supuesto encuentro "candente" con Gianluca Lapadula. La 'Urraca' fue más allá y soltó la fecha exacta en la que habría ocurrido esta infidelidad.

Presunta infidelidad de Lapadula tiene fecha

Todo empezó cuando Magaly Medina abrió su programa con un tono que ya anunciaba tormenta. Dejó claro desde el inicio que se sentía "sumamente decepcionada" del delantero ítalo-peruano, a quien hasta hace poco llamaba un "ídolo entrañable para todos".

Según explicó, el público peruano —ella incluida— tenía la imagen de Gianluca Lapadula como un hombre de familia, siempre dedicado a su esposa y a sus hijos, mostrándose amoroso y tierno en redes sociales. Pero ahora, todo ese cuento parece venirse abajo.

"Ha decepcionado a muchos hinchas, a mucha gente que veía en Lapadula una especie de último 'Orejitas' en el Perú. El último hombre fiel, el último hombre íntegro...", dijo Magaly en pleno programa.

Y aquí viene el detalle que más encendió las alarmas. Magaly soltó sin filtro que el supuesto encuentro entre Macarena Gastaldo y Gianluca Lapadula habría ocurrido durante la Copa América 2024, cuando el delantero vino al país junto con el resto de la selección.

"Esto pasó, aparentemente, en la Copa América 2024, cuando Perú jugó y vinieron los jugadores de afuera", señaló la conductora.

Hinchas decepcionados de Lapadula

Luego de ver el adelanto de El valor de la verdad con Macarena Gastaldo, los seguidores se le fueron con todo a Gianluca Lapadula. Su cuenta se llenó de mensajes con tono de reclamo: "¿Cómo pudiste?", "Nooo, así son los hombres" y "¿Cuando estabas con la argentina, pensaste en tu mujer?".

Otros, quienes al parecer admiraban a Gianluca Lapadula no solo como futbolista, sino también como esposo, expresaron su tristeza: "Me rompiste el corazón, rey", "Jamás voy a entender cómo un hombre cambia a su bella esposa y linda familia por una..." y "No, Lapadula, tú no".

Mientras medio país sigue hablando del tema y esperando lo que dirá Macarena Gastaldo este domingo en El valor de la verdad, lo que sí está claro es que Magaly Medina se mostró sumamente sorprendida por las declaraciones de la argentina y no dudó en revelar la fecha exacta del presunto encuentro con Gianluca Lapadula.