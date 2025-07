Marisol admite que fue un error considerar amigo a Christian Cueva: "No merecía"

La vida te da sorpresas, ¡sorpresas te da la vida! Y si no, que lo diga Marisol, quien no se guardó nada en una reciente entrevista. La 'Faraona de la Cumbia' ha confesado su arrepentimiento por haber considerado amigo a Christian Cueva ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Sigue leyendo que esto se pone bueno.

La cantante Marisol rompió su silencio y se sentó en el famoso podcast Café con la Chévez para soltar una bomba: se arrepiente de haber considerado amigo al futbolista Christian Cueva.

"A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron", dijo Marisol, con una sinceridad que pocos esperaban.

La cantante, visiblemente afectada, dejó claro que, aunque en su momento perdonó varias actitudes de 'Aladino', ahora reconoce que esas acciones marcaron un quiebre irreparable en su relación.

Pero la cosa no quedó ahí. La 'Faraona de la Cumbia' también se refirió a la avalancha de críticas que le cayeron en redes sociales por este asunto. Ella, astuta como siempre, optó por guardar silencio, no por sumisión, sino por proteger lo más valioso: su tranquilidad y la de su familia.

"Yo sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me pelee con esa persona. Es por eso que yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga. Preferí quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad".