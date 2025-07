Macarena Gastaldo revela sus encuentros secretos con Christian Cueva: "Amigos con beneficios"

10/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Gastaldo volvió a encender la polémica y esta vez el protagonista fue nada menos que Christian Cueva. En un adelanto de El valor de la verdad, la modelo argentina reveló que tuvo encuentros secretos con el futbolista, a quien definió como su "amigo con beneficios" y soltó frases que ya encendieron la polémica.

Macarena Gastaldo y su vínculo con Christian Cueva

Todo empezó cuando en el adelanto del programa se lanzó una de esas preguntas que revientan el rating: "¿Parchaste a Christian Cueva?", se le oye decir a la voz en off. Aunque en el avance no se ve si Macarena Gastaldo responde con un "sí" o un "no", ella misma aclara el tipo de relación que tuvo con el popular 'Aladino'.

"Éramos buenos amigos, con beneficio", responde con una sonrisa traviesa, dejando poco a la imaginación. Y como si eso no bastara, cuando Beto Ortiz le comentó que Christian Cueva no era precisamente "lindo", la argentina soltó una frase que sacó carcajadas: "(Por último, apagas la luz) Que se vean los dientes, nada más", dijo, entre risas.

Pero lo que más ruido generó no fue solo su relación con el futbolista, sino el momento en que Macarena Gastaldo lanza una frase directa contra Pamela López, la aún esposa de Cueva.

"Me encanta porque ella se hace la digna. Es una que su nombre empieza con P de Pamela. Prefiero ser de la farándula y ser así que ser una mujer cornuda", dijo la influencer de 32 años.

Macarena Gastaldo y su vínculo con Luis Advíncula

Macarena Gastaldo también fue consultada sobre su pasado con Luis Advíncula y no se guardó nada. La modelo soltó una frase que lo dijo todo sin necesidad de explicaciones: "Vine coja, literal, en muletas", dejando clarísimo que entre ellos hubo algo más que una simple amistad.

La revelación no tardó en sacudir la farándula local y encender las redes como pólvora. Y como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada y reaccionó al toque a las declaraciones de Macarena Gastaldo: "Es un tema delicado. ¿Qué pensará el novio de Macarena cuando escuche esto? ¿Se sentirá como un pelele?".

Lo contado por Macarena Gastaldo en El valor de la verdad no pasó desapercibido para nadie. Su confesión abierta y directa sobre los encuentros secretos con Christian Cueva suma un nuevo capítulo a la ya conocida y extensa historia de escándalos mediáticos que rodean al futbolista.