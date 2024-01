¿Fracasó vendiendo huevos? Karla se burla de Rafael Fernández tras dejar entrever su poco éxito en los negocios

Karla Tarazona se encuentra enfocada en sus proyectos labores y responsabilidad como madre de familia. No obstante, sorprendió al recientemente referirse a su ex, Rafael Fernández, ironizando acerca de su negocio relacionado con la venta de huevos.

La presentadora de televisión fue entrevistada por el podcast 'Café con la Chévez' donde no solo habló de lo que actualmente tiene pensado hacer con su vida sino que se tomó un momento para referirse a sus exparejas, siendo uno de ellos, el empresario Rafael Fernández.

Según contó, no tuvo ningún problema en empezar desde cero luego de haberse separado. Incluso ironizó con el negocio del popular 'huevero', dejando entrever que, tras su ruptura, no le estaría yendo bien.

"He sabido empezar de cero, cueste lo que me cueste. No le tengo miedo (...) "Ahora pregúntale si vende (huevos)... Muchas cosas no he contado (...) quise terminar de una forma sana, tranquila (pero), el que pateó primero el tablero fue él. Se sentó en un programa a decir cosas que no tenían ni pies y cabezas", dijo en un primer momento.