"Fue un chiste": ChiquiWilo aclara sus declaraciones sobre 'Hablando Huevadas' y el Teatro Canout

19/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El youtuber peruano, ChiquiWilo, señaló que sus declaraciones sobre la compra del Teatro Canout por parte de los integrantes de 'Hablando Huevadas' no son ciertas y reiteró que todo se trató de una broma.

ChiquiWilo denuncia hostigamiento de la prensa

A través de su cuenta de Instagram, el influencer publicó un comunicado donde ha tenido que explicar sus expresiones, debido a que diversos medios de comunicación las tomaron como ciertas.

"No, señores, nadie me ha silenciado, ni me ha pedido que salga a hablar de esto, pero me parece sorprendente cómo la prensa, entre ellos varios medios de 'gran reputación', me han venido hostigando", escribió.

Asimismo, ChiquiWilo denunció que, tanto él como su entorno, son víctimas de hostigamiento por parte de la prensa y dejó en claro que este pronunciamiento lo realiza por iniciativa propia.

"Esto no me ha estado ocurriendo solo a mi, sino también a mis compañeros de 'TQS en vivo' y otros amigos, a quienes les han estado pidiendo la ubicación de mi domicilio y del lugar donde grabamos para dar declaraciones de algo que EVIDENTEMENTE fue un chiste que se escapó de mis manos, me hago responsable sobre eso y a la gente que ha tomado como una fuente "confiable" lo expresado en mi programa, cuando saben que llevo casi 10 años haciendo entretenimiento en un programa llamado 'Tú Quieres Show'", agregó.

ChiquiWilo niega que sus dichos sean verdad

En esa misma línea, el youtuber peruano negó tajantemente que la información que vertió en su programa, con respecto a la compra del Canout por parte de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sea verdad.

"En ese sentido, por si aún no quedó claro, niego tajantemente que la información que brindé en mi programa respecto a los chicos de 'Hablando Huevadas' sea verdad", acotó.

Además, el creador de contenido les pidió a los medios de comunicación que actúen con mayor criterio y lamentó que debe explicar, a las personas que no lo siguen, cómo es el tipo de humor que emplea como influencer.

"El hecho de ver cómo la prensa hostiga a mi equipo de producción, tanto que he tenido que cambiar la locación de mi estudio de grabación, me parece ya una exageración queriendo hacer comidilla de todo esto. Y para los que quieren crearse su novela, lo pueden hacer, pero no sean tan evidentes de agarrarme como excusa para sus intenciones de dañar", añadió.

Por último, ChiquiWilo recalcó que lo expuesto en su comunicado no es una broma y espera que la prensa tenga claro que sus declaraciones sobre el Teatro Canout y "Hablando Huevadas" son una broma.