Jorge Luna y Ricardo Mendoza confiesan que no les gusta saludar a sus fanáticos: "Me quita tiempo"

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los conductores del canal de YouTube 'Hablando huevadas', han generado polémica en redes sociales al confesar su desagrado por los fanáticos que se les acercan en público. Según sus propias declaraciones, no les gusta saludar a sus fans porque eso les quita tiempo.

No es la primera vez que los conductores del podcast generan polémica, ya que en el pasado muchos los han criticado por su particular forma de crear humor, incluso han sido acusados de burlarse de una persona con discapacidad; pese a ello, siguen generando muchos ingresos con sus presentaciones, a las cuales asisten miles de personas.

'Hablando Huevadas' en polémica

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, 'La Linares, Ricardo y Jorge fueron consultados sobre cómo lidian con la fanáticos que se encuentra por la calle.

Jorge fue el primero en tomar la palabra y dijo que no se siente feliz con que sus seguidores se le acerquen a cada rato y prefiere enfocarse más en sus hijos.

"No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día", dijo Jorge Luna.

Enseguida, Ricardo Mendoza reveló que la decisión de no tener mucho contacto con sus fans lo han conversado en más de una oportunidad detrás de cámaras.

"Lo que te decimos son de largas conversaciones entre él y yo. Lo que te decimos es literalmente estar en nuestros camerinos, en nuestras oficinas cuando las teníamos, debatiendo sobre cuáles deben ser los comportamientos correctos y las lecturas filosóficas que debemos tener ante estas cosas", indicó.

Finalmente, dijeron que no les importa saludar a sus fanáticos porque no los conocen y ellos deben entender que sus personajes no tienen nada quer ver con quien ellos realmente.

"Odio los saludos. O sea, de verdad me quita tiempo. Quiero ir para allá, pero tengo que detenerme y luego saludar a alguien que no conozco y debo fingir que lo quiero, yo no lo quiero, ni lo conozco, y debo seguir para adelante. Queremos que los fans entiendan que en el escenario somos unos y en la vida real somos otros", cerró.

Después de sus polémicas declaraciones, Jorge Luna y Ricardo Mendoza recibieron un ola de críticas en redes sociales; sus fanáticos están muy molestos y cientos de ellos dejaron de seguirlos en redes sociales.