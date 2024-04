¡Fuerte! Karla Tarazona alista demanda contra Rafael Fernández por acusarla de infiel: "Que saque las pruebas"

29/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se hartó! Karla Tarazona aseguró que tendrá que tomar medidas legales contra Rafael Fernández por dejar entrever que le fue infiel con el padre de su último hijo. Por esta razón, la conductora de TV le exigió al empresario que muestre pruebas para demostrar lo que dijo ante la prensa.

Durante una reciente entrevista con un diario local, la presentadora de televisión también dio detalles del proceso legal que tiene actualmente con el afamado 'Huevero'.

Alista demanda contra Rafael Fernández

Karla Tarazona habló sobre las declaraciones de Rafael Fernández, quien la acusó de haberle sido infiel mientras estaban casados. Por ello, la conductora le exigió al empresario que demuestre o que ha dicho: "Estoy esperando que saque sus pruebas", dijo para Trome.

Asimismo, aseguró que si no muestra las pruebas correspondientes para demostrar sus declaraciones ante la prensa, iniciaría un proceso legal por difamación.

" Mi abogado se encargará de todo eso. Yo no quiero ni cruzármelo, pero para hablar hay que demostrar . A mí nadie me conoce por engañar a mis exparejas o de ir a los saunas con final feliz. Siempre he sido leal en mis relaciones. Uno no puede hablar lo que tu imaginación maquine, tienes que hablar con pruebas", indicó.

¿Qué dijo sobre su proceso legal con el 'Huevo'?

Por otro lado, Karla Tarazona se refirió al proceso legal que tiene actualmente con el empresario, luego de una imágenes que emitió el programa de Magaly Medina.

"El proceso que lleva él es por las imágenes emitidas en el programa de Magaly Medina y donde sale su trabajador a decir que él (Fernández) lo contrató para que me siga. Eso es una acusación grave que afecta mi tranquilidad, así que ese (proceso) sigue su curso. No diré nada más y que la justicia se encargue", expresó.

Además, también reconoció que está arrepentida de haberse casado con Rafael Fernández: "En esa época que me casé tan rápido estábamos con el tema de la pandemia, el mundo se va a acabar y 'vive la vida antes que la vida de viva a ti' (...) Me aloqué, me casé y la fregué", agregó.

Como se mencionó, Karla Tarazona amenazó con demandar a Rafael Fernández si no mostraba las pruebas necesarias para demostrar la acusación que hizo en su contra, en la cual aseguró que le fue infiel mientras estaban casados.