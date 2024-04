¿Ya no hay AMPAY? Magaly Medina se pronuncia tras supuesta BOMBA que lanzará este lunes

Magaly Medina decidió romper su silencio para aclarar la supuesta bomba que lanzaría este lunes, 29 de abril, a las 9:45 de la noche, y que, sin duda, muchos de sus fanáticos se encuentran esperando con ansias. Sin embargo, algo habría sucedido que no fue del agrado de la periodista ¿Se cancela el ampay?

Como se sabe, la 'Urraca' es considerada por muchos como la 'reina de los ampays'. Y es que a lo largo de su carrera, la conductora ha logrado captar a diversas figuras del espectáculo peruano en situaciones de infidelidad y traición, lo cual terminaba en polémicas separaciones y fuertes intercambios de palabras entre el protagonista de las imágenes y la persona afectada.

No obstante, luego de que se viralizara una publicidad en la que se anunciaban imágenes impactantes de un supuesto ampay, la presentadora de TV decidió salir al frente y aclarar lo que estaba sucediendo.

"Quiero desmentir a una publicación que tienen muchos diarios diciendo que yo tengo una bomba, que estoy anunciando algo específico para este lunes y no es así", dijo en un primer momento.

Magaly Medina se pronuncia tras publicidad que anunciaba ampay.

Asimismo, precisó que lo publicado solo fue algo genérico que no tiene nada que ver con un nuevo ampay a alguna figura del espectáculo peruano.

"Es una promoción genérica del canal que parece haberse malinterpretado por los medios y no es así. Cuando yo tengo y voy a anunciar algo, lo tengo con imágenes y lo digo de tal forma que todo el mundo lo entiende (...) pero no me gusta vender humo en mi programa o con las noticias que tengo", agregó la 'Urraca' bastante seria.