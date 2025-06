Futbolista de Alianza Lima acusado de tener dos hijos no reconocidos en Brasil: "Se desentendió"

El futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini es acusado de haber abandonado y no reconocer legalmente a dos niños en Brasil. Dos mujeres dieron a conocer la noticia en 'Magaly TV: La Firme', asegurando que el deportista niega su paternidad.

Alianza Lima se encuentra en boca de todos, no por los partidos que enfrenta, sino porque uno de sus jugadores se ha visto envuelto en una problemática situación. En la última edición del programa de Magaly Medina, se mostró los testimonios de dos mujeres brasileñas que aseguran tener un hijo cada una del volante Pablo Ceppelini.

Según el relato de las féminas identificadas como Ariadni Goncalves y Murielle Santana, el futbolista mantuvo un romance con ellas cuando era mediocampista y jugaba en el Cuiabá de la Serie A carioca. El 'pelotero' las habría contactado por redes sociales y les daba like a sus fotos y videos, para, seguidamente, no dudar en intercambiar mensajes afectuosos con ambas.

En el caso de Murielle, la garota aseguró que fue en julio hasta setiembre del 2023 su relación con Ceppelini, mientras que con Ariadni marzo y abril. El corto romance de ambas mujeres tuvo frutos: cada una tiene un hijo, que alegan es del futbolista de Alianza Lima.

"El primer encuentro fue en la casa de él. (...) Tuvimos todos los contactos, beso y todo lo demás. Le dije para usar preservativo, pero él no quería (...) Es de él (el hijo), no he estado con otra persona, mi última pareja fue 8 meses antes de conocerlo", aseguró Santana. Por su parte Ariadni señaló: "Yo no he estado con ninguna persona, solo con él".

Ambas mujeres revelaron que tras darle a conocer la noticia de sus menores hijos, Ceppelini pidió prueba de ADN, pero a pesar de ello se desentendió por completo e incluso Santana reveló que el futbolista le pidió que "lo perdiera", pero ella se negó; una situación que sería parecida a la de Goncalves.

"Me pidió que lo perdiera. Yo me negué, me pidió vernos en su departamento, yo no quise. Sospechaba algo más, por eso quería verlo, pero en público", explicó Santana. "Él me bloqueó cuando mi hijo tenía un mes, yo le mandaba fotos, hasta que un día me llamó y me dijo que el hijo no era de él y que hasta ahí nomás y fue la última vez que hablamos", relató Ariadni.