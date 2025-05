Doña Peta impone respeto y cuadra a sobrino de Paolo Guerrero: "A la mujer no se le toca, yo te saco la.."

31/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cumple de Doña Peta fue cualquier cosa menos aburrido. Las cámaras de Magaly TV, La Firme lo captaron todo: desde el momento en que la señora sacó su carácter y cuadró uno de los sobrinos de Paolo Guerrero, hasta la escena más comentada de la noche, donde Ana Paula Consorte se lució bailando al lado de su suegra, dejando atrás cualquier rumor de distanciamiento.

Doña Peta cuadra a sobrino de Paolo Guerrero

La noche estaba avanzando con normalidad, entre música, comida y abrazos por el cumpleaños de Doña Peta. Pero, como en toda reunión familiar, un momento tenso no podía faltar.

Según las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme, uno de los nietos de la señora tuvo una discusión acalorada con su pareja, y eso fue suficiente para que Doña Peta saliera al frente con su ya conocido carácter fuerte.

Molesta, no dudó en intervenir y lo puso en su sitio: "¿Qué pasó? Que mier** si yo la he estado viendo y ella estaba conmigo todo el rato, pero no le estés pegando conch** poque yo te saco la mier**, a la mujer no se le toca", se le escucha decir claramente en el video.

La forma en que la mamá de Paolo Guerrero enfrentó la situación sorprendió a todos y se hizo viral por su manera clara y directa de defender a la mujer. Tras la escena, el nieto implicado decidió retirarse del lugar y la señora Peta, como si nada, volvió a su fiesta a seguir celebrando.

Ana Paula y Doña Peta sellan la paz bailando

Pero no todo fue tensión. La gran sorpresa de la noche vino con una imagen que pocos esperaban ver: Ana Paula Consorte bailando y riendo junto a Doña Peta.

Recordemos que hace unos meses se hablaba de una relación fría y distante entre ambas, e incluso se especulaba que no se llevaban nada bien. Sin embargo, las imágenes de la celebración muestran otro panorama.

Vestida para la ocasión y con una gran sonrisa, Ana Paula Consorte no solo compartió con la familia de Paolo Guerrero, sino que se animó a bailar al lado de su suegra. Este gesto fue interpretado por muchos como una reconciliación en toda regla, y una señal de que la paz ha llegado al clan Guerrero.

El cumple de Doña Peta tuvo de todo. La mamá de Paolo Guerrero dejó claro quién manda en su casa: primero cuadró sin filtro a su nieto por discutir con su pareja, y luego, como si nada, se lució bailando con Ana Paula Consorte, dejando atrás los chismes de enemistad.