Majo con Sabor anuncia el fin de su relación con Gino Assereto: "El amor no se acabó"

Tras una semana de rumores por la ausencia de María José Vigil Checa, más conocida como 'Majo con Sabor', en la presentación del musical Caballeros del Show, donde participa Gino Assereto, la influencer tomó sus redes sociales para confirmar el término de su relación.

Confirma ruptura

Mediante su cuenta en la red social Instagram, la creadora de contenido aseguró que pese a ya no ser pareja de Assereto, lo admira y agradeció los meses que pasaron juntos.

"El amor no se acabó. Mi cariño, respeto y admiración por Gino siguen intactos. Lo que construimos fue real y lo llevo conmigo con una sonrisa en el alma. A veces, amar también es saber cuándo soltar. Y soltar con amor es otra forma de querer. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por tanto", señaló.

Por otro lado, Gino Assereto opto por guardar silencio en sus redes sociales y por el momento no ha emitido pronunciamiento respecto a su ruptura amorosa. Cabe sañalar que, durante el estreno del espectáculo Los caballeros el show, frente a la inasistencia de 'Majo con sabor' fue consultado el por qué no estaba presente, a lo que respondió no saber si lo vería durante esta nueva temporada.

Majo con Sabor reveló el motivo de su ruptura

Durante la última transmisión del podcast Doble Sentido, María José Vigil decidió poner fin a las especulaciones sobre su relación y contó que se encuentra soltera.

"Gino y yo ya no estamos desde hace una semana. (...) Lo bueno es que no fue por algo malo, no fue una decisión mala, fue una decisión mutua. El amor sigue no se ha acabado, no se acabó porque no hay amor, sino que estamos por caminos distintos. Ambos tenemos objetivos distintos", contó la chef peruana.

Posteriormente recordó una de las polémicas palabras que tuvo al afirmar que su ahora expareja aún ama a Jazmín Pinedo, pues explicó que no se refería a que estuviera enamorado.

"Yo quiero decir que no lo dije de esa manera, sino que la respeto porque es la madre de su hija. Yo la tengo que respetar y amar de la misma manera porque al final por qué tendría tener problemas con ella si no fue en mi época", señaló.

