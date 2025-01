Hugo García y su conmovedora noticia tras ruptura con Alessia Rovegno: "Ya no podía aguantar más"

Hugo García sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez tras compartir una conmovedora noticia en sus redes sociales que estaría vinculada a un compromiso tras su ruptura amorosa con Alessia Rovegno.

El participante del reality 'Esto es Guerra', Hugo García, se ha visto en la mira de la farándula local tras ser captado besando a una misteriosa mujer rubia en su viaje a Tulum, dejando entrever una presunta infidelidad. Sin embargo, él no dudó en aclarar la situación y revelar que está soltero desde hace dos meses.

Por ello, en medio de esa complicada situación, el buen amigo de Patricio Parodi decidió cambiar el 'tono de la noticia' a uno romántico y compartir fotos de cada momento que vive en sus viajes, logrando impactar a sus seguidores con un inesperado comentario en su cuenta de Instagram, que puso en la mesa los rumores de un nuevo amor, pero todo estaba lejos de ser así.

A pesar de que terminaron, Alessia Rovegno demuestra que siguen compartiendo su círculo de amistades, ya que también, al igual que Hugo, no dudó en felicitar a Sierralta y desearle lo mejor en esta nueva etapa en su vida.

En una reciente emisión del programa 'América Espectáculos', el reportero Bruno Bernal reveló que habló con Hugo García sobre su presunto ampay en Tulum y le reveló que su relación con la modelo Alessia Rovegno llegó a su fin hace aproximadamente dos meses, en octubre de 2024, por lo cual, no ve nada malo que disfrute de su soltería como él crea adecuado.

"Hablaba con él y me decía que no tenía problema en que anunciara que él ya no está con Alessia Rovegno hace dos meses. Él ha preferido no contarlo porque él y Alessia se han puesto de acuerdo en ese sentido. Tienen una buena relación de amigos y prefirieron no seguir lo de las parejas de la farándula de decir 'terminamos'", señaló Bernal.