¡Indignada! Así fue la reacción de Susy Díaz al conocer que una cuenta de TikTok la dio por muerta

Susy Díaz reapareció totalmente indignada al conocer que una página de TikTok difundió información falsa respecto a ella. Y es que dicha cuenta afirmó que la exvedette perdió la vida al sufrir un accidente en Venecia.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', la rubia no dudó en afirmar, de manera contundente, que tomará medidas legales en contra de las personas que viralizaron dicha información falsa, alegando que nadie tiene derecho a ganar seguidores a costa de una mentira.

"Mi amiga me mandó la captura de pantalla de esta página y me dieron un 'colerón', pero ya estoy hablando con mi abogado, Ysrael Castillo, para que demande a la página de TikTok porque no puede ser posible que utilicen mi nombre, mi imagen para subir sus seguidores con una noticia falsa", señaló al medio.