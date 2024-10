¡INDIGNADA! Pamela López reclama a Christian Cueva por mandar zapatillas donadas a sus hijos

No soportó. Pamela López se mostró sumamente indignada por la situación que afronta con su aún esposo, Christian Cueva. En comunicación con Magaly Medina, confesó que el pelotero no solo incumple con la manutención a sus hijos, sino que presuntamente habría enviado calzados donados para los menores.

Durante la reciente emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', se mostraron imágenes exclusivas del ampay a Pamela Franco y 'Aladino', quienes disfrutaron juntos de una salida nocturna en un distrito limeño. No obstante, la conductora mencionó que, además de ello, se contactó con Pamela López, a fin de que brinde sus descargos por tal situación.

La expareja del futbolista no solo envió audios en donde su trabajadora del hogar conversa directamente con Cueva, sino que también mantuvo una conversación por WhatsApp con 'La Urraca'. Ella le confesó que sus 3 menores hijos vienen siendo perjudicados porque su padre no envía el dinero mensual acordado.

"Estoy realmente indignada porque es mucho descaro. Su romance me tiene sin cuidado, pero que no le pase a mis hijos lo que les corresponde es terrible, Magaly. Mis hijos no solo necesitan zapatillas", se lee en una parte de la conversación.