¿Indirecta a Pamela Franco o Pamela López? Christian Cueva y la peculiar canción que hizo explotar las redes

Christian Cueva continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos debido a su polémica situación con Pamela Franco y Pamela López. Ahora, el futbolista ha vuelto a ser señalado por presuntamente enviar una indirecta a una de estas féminas.

Con cada fotografía, video, comentario y más, Christian Cueva capta inmediatamente la atención de los medios de prensa. Es así que, en esta ocasión, el popular 'Aladino' volvió a causar revuelo tras compartir un video en sus redes sociales, donde canta, a viva voz, un peculiar tema de 'Agua Marina'.

Y es que según algunos usuarios, la canción entonada estaría dedicada a Pamela López, debido a la situación que actualmente atraviesan por su separación.

Mientras que otros aseguran que sería un mensaje para Pamela Franco, quien se encuentra en Europa, cumpliendo con su gira internacional programada desde hace varios meses atrás.

Hace un par de horas, el futbolista, quien aún no ha firmado contrato con ningún equipo de manera oficial, publicó dos videos en los que canta un popular mix de 'Agua Marina' relacionado a la indiferencia en una relación.

"Tú y tu indiferencia, lograron humillarme, no quiero compasión. Tú y tu indiferencia, lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero", fueron las palabras que dijo en su video.

Christian cueva y su tremenda indirecta.

"Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero, mejor, indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo, me alejo de ti", agrega el deportista en su entonación.