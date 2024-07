Deja Europa y llega a Sudamérica: Renato Tapia cerca de fichar por uno de los grandes de Argentina

26/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde que terminó contrato con Celta de Vigo, Renato Tapia ha venido negociando con distintos clubes para decidir donde jugará en las próximas temporadas. En un inicio, Girona partía como el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del volante, pero las charlas parecen haberse enfriado.

Sin embargo, en las últimas horas prensa argentina reveló que el peruano podría llegar a uno de los clubes más ganadores de dicho país y que las conversaciones ya estarían avanzadas.

Tapia a Boca

Boca Juniors es el equipo que estaría trabajando de forma silenciosa para cerrar el fichaje de Renato Tapia. Según ESPN, la comisión de fútbol del club 'Xeneize' tendría todo avanzado y solo restarían detalles.

"Boca está trabajando de manera silenciosa y hermética en un volante que es extranjero, y que la intención es cerrarlo lo antes posible", indicó el periodista Diego Monroig en el programa F90 de la mencionada cadena internacional.

La presencia de Luis Advíncula podría ser un factor clave para la directiva de Boca Juniors, pues el peruano ha sabido meterse al bolsillo a toda la hinchada gracias a su entrega en cada uno de los partidos en los que juega.

Diego Monroig contó que la dirigencia del Xeneize está en busca de un volante extranjero para incorporar a su plantel. #ESPNF90 | #DisneyPlus pic.twitter.com/DnSkwzAXNT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 25, 2024

¿Y Alemania?

Mientras en Argentina se habla de la chance del 'Xeneize', en Perú Renato Tapia ha sido recientemente vinculado a un equipo de la Bundesliga. Según Coki Gonzales, Unión Berlina también se ha contactado con el entorno del volante nacional de cara a la próxima temporada.

Según el hombre de prensa, las ideologías que pregonan este equipo serían un punto importante para que el jugador tome una decisión.

"Yo supe la oferta del Unión Berlín de la Bundesliga. Lo quiso en algún momento. Es más, veo que voy a causar polémica. Hasta las convicciones de Tapia van de la mano con el Unión Berlín. Las convicciones del equipo van con lo que pregonó en algún momento Tapia", precisó en Latina.

Como se recuerda, el hecho de no tener club fue el motivo principal para que el mediocampista no participe en la Copa América con la Selección Peruana. Aquella vez, el 'capitán del futuro' pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un seguro que cubra su integridad, el cual no llegó por lo que su ausencia fue muy comentada.

De esta manera, Renato Tapia estaría cerca de fichar por Boca Juniors por las siguientes temporadas. Según la prensa argentina, las negociaciones con la comisión de fútbol del club azul y oro estarían avanzadas.