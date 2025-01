Jaime Bayly alarma tras revelar su crítico estado de salud: "Me ha salido una bola en medio del estómago"

El reconocido escritor y presentador peruano Jaime Bayly ha encendido las alarmas entre sus seguidores al compartir detalles de su delicado estado de salud. En el texto, confesó que le ha aparecido "una bola en medio del estómago", generando gran preocupación tanto en su círculo cercano como entre quienes siguen su carrera.

En su columna publicada en El Comercio y La Tercera, Jaime Bayly describió de manera detallada y con un toque de ironía la aparición de esta extraña protuberancia en su abdomen.

"Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. Es más grande que una canica, pero más pequeña que una bola de billar. No duele. Es meramente decorativa", escribió el escritor, minimizando el problema aunque dejando entrever su inquietud.

Jaime Bayly creó una imagen que hizo reír a algunos de sus seguidores sobre la "bola" en su estómago, pero la preocupación no tardó en surgir entre sus más cercanos, especialmente en su esposa, Silvia Núñez de Arco.

La angustia de la esposa de Jaime Bayly ha sido evidente, y ella le ha insistido en buscar atención médica para determinar la naturaleza de esta protuberancia.

"Mi esposa, alarmada, dice que la bola puede ser mortal de necesidad. Yo le digo que, si no me duele, no es mala", compartió Jaime Bayly.